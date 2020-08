Chievo-Spezia in diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 8 agosto 2020) Chievo-Spezia si gioca oggi sabato 8 agosto alle 21 allo stadio Marcantonio Bentegodi. La sfida è valida per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Chi vince il doppio confronto fa un passo in più verso la finalissima per giocarsi la Serie A.Chievo-Spezia, le probabili formazionicaption id="attachment 1001575" align="alignnone" width="713" Chievo (getty images)/captionPadroni di casa e ospiti che dovrebbero schierarsi in copia col 4-3-3. Per il Chievo Semper in porta, Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti in difesa. Esposito, Segre, Obi in mezzo. Vignato, Ceter e Djordjevic in attacco. Spezia con Scuffet tra i pali, Ferrer, Erlic, Terzi e Ramos nel pacchetto difensivo. Bartolomei, Acampora, Mora in mezzo al campo. Di Gaudio, Nzola e ... Leggi su itasportpress

