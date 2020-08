Cattolica, 19enne denuncia: “Mi hanno violentata”. Indagini in corso (Di sabato 8 agosto 2020) Possibile violenza sessuale a Cattolica. I medici parlano di abuso presunto. Cattolica (RIMINI) – Presunta violenza sessuale a Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2020 una coppia di riminesi ha trovato in spiaggia in stato di semi-incoscienza una ragazza di 19 anni senza vestiti. La giovane ha raccontato di essere stata abusata anche se non si hanno certezze su quanto accaduto con gli inquirenti che hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto in spiaggia. La ricostruzione La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno verificando le dichiarazioni della 19enne. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, la giovane perugina era andata ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Cattolica, 19enne denuncia: “Mi hanno violentata”. Indagini in corso - avatar1dory : RT @infoitinterno: Cattolica, 19enne trovata nuda in spiaggia: ipotesi stupro - infoitinterno : Cattolica, 19enne trovata nuda in spiaggia: ipotesi stupro - infoitinterno : Cattolica, 19enne trovata nuda in spiaggia: 'Mi hanno violentato' - infoitinterno : Ragazza 19enne di Perugia trovata nuda in spiaggia a Cattolica. Non ricorda nulla, si indaga per violenza sessuale -