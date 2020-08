Bomba d’acqua su Messina, frana la collina: auto intrappolata sotto le macerie. Percorsi alternativi (Di sabato 8 agosto 2020) Sicilia.Una grossa frana si è verificata pochi minuti fa sulla Panoramica dello Stretto, all’altezza dell’Eden Park, nei pressi della ex pizzeria Costa, a Messina.Un’automobile è stata investita dalla terra caduta ma per non si registrano feriti. Forze dell’ordine vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di liberare la strada controllando che non vi siano … L'articolo Bomba d’acqua su Messina, frana la collina: auto intrappolata sotto le macerie. Percorsi alternativi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

mauricapri : carta giornalisti stampa e tv, mi fate la cortesia di smetterla con 'bomba d'acqua' Perche poi scopriamo che è stat… - imarkez : RT @blogsicilia: Bomba d'acqua a Messina, frana la collina sopra la Panoramica dello Stretto, zona nord bloccata - - mariamasi14 : Bomba d'acqua a Messina - giorgita_ : RT @rep_palermo: Messina, bomba d'acqua sulla città: frana la collina sulla Panoramica [aggiornamento delle 14:09] - lucianomirone : MESSINA, BOMBA D’ACQUA. FRANA LA COLLINA SOPRA LA “PANORAMICA” -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Maltempo: bomba d'acqua Palermo, idrovora ancora al lavoro nel sottopasso Affaritaliani.it