Barcellona-Napoli, cresce l’attesa: le probabili formazioni (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBarcellona (Esp) – Sale la tensione a Napoli per il big match di Champions League in scena questa sera tra gli azzurri e il Barcellona. Il capitano, Lorenzo Insigne, è stato convocato, ma resta ancora in dubbio la partenza dal primo minuto. Il tridente azzurro, formato da Callejon e Mertens, vedrà in assenza del capitano, uno tra Elmas e Lozano. Appuntamento alle ore 21 al Camp Nou, dove si riparte dall’1 a 1 dell’andata, per conquistarsi un posto nella Final Eight di Lisbona, che per il Napoli sarebbe un risultato storico. Gli azzurri, infatti, non sono mai andati oltre gli ottavi nella massima competizione europea.Ecco le probabili formazioni di questa sera: Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, ... Leggi su anteprima24

