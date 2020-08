Aborto farmacologico, il ministro Speranza: «Non serve ricovero» (Di sabato 8 agosto 2020) «L’aborto farmacologico è sicuro. Va fatto in day hospital, nelle strutture pubbliche e private convenzionate, e le donne possono tornare a casa mezz’ora dopo aver assunto il medicinale». Le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, segnano un prima e un dopo storico nella storia della salute e dei diritti delle donne in Italia. Leggi su vanityfair

