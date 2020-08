Ultime Notizie Roma del 07-08-2020 ore 11:10 (Di venerdì 7 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazioni e Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi studio sciolto il nodo sui licenziamenti chiuso l’accordo sul testo del decreto agosto che adesso passa in consiglio dei ministri il blocco delle sementi proseguirà Ma sarà variabile in base alle scelte delle aziende sull’utilizzo di cassa integrazione covid e sgravi per far rientrare dipendenti al lavoro durerà al minimo fino a metà novembre deadline dentro la quale sono disposizioni in modo continuativo le nuove settimana di ammortizzatori di emergenza possibile proroga al 31 agosto dell’obbligo di indossare le mascherine di protezione personale per quanto riguarda la scuola assumeremo 84800 insegnanti precari a tempo indeterminato un grandissimo segnale di attenzione di questo governo questi ... Leggi su romadailynews

GDF : #ChinaExpress: #GDF di #Perugia raggira spacciatori e stronca traffico internazionale di #stupefacenti.… - Europarl_IT : L’Unione europea si è impegnata a essere climaticamente neutrale entro il 2050. Come fare per raggiungere questo ob… - fanpage : In Puglia la prima fabbrica pubblica di mascherine d’Italia: “Costeranno massimo 26 centesimi” - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 07-08-2020 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - Notiziedi_it : Coronavirus, ultime notizie – In Italia arriva la proroga del blocco dei licenziamenti fino a novembre. Boom di cas… -