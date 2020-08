“Su Alzano e Nembro toccava a Conte chiudere, ma Fontana doveva insistere”: a TPI parla il consigliere lombardo che ha divulgato il verbale Cts (Di venerdì 7 agosto 2020) “È stato il comitato tecnico scientifico, messo in piedi dal governo, a dire che ad Alzano lombardo e Nembro si doveva chiudere come nel lodigiano. La zona rossa in quei comuni non avrebbe risolto tutti i mali, ma sicuramente sarebbe stata di grande aiuto. Se il campanello d’allarme era suonato non si capisce perché chi di dovere non l’abbia ascoltato”. A dirlo in un’intervista a TPI è Niccolò Carretta, consigliere regionale lombardo di Azione, che ha ottenuto grazie a un accesso agli atti richiesto il 7 aprile il verbale di una riunione del Comitato tecnico scientifico dello scorso 3 marzo, al termine della quale gli esperti chiedevano l’istituzione della “zona rossa” nei ... Leggi su tpi

chedisagio : Grande scoop dell'?@webecodibergamo?: il verbale del Cts del 3 marzo su Nembro e Alzano. «Il Comitato propone di a… - davidealgebris : ConteBalle : Il Bugiardo del Popolo Cts, rivelati 5 verbali. Gli esperti: «Chiudete l'Italia a zone», ma il gover… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Il caso dei verbali #Cts su #Alzano e #Nembro scatena la #Lega contro Giuseppe #Conte: 'Dimissioni istantanee' https:… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: I tecnici lo misero nero su bianco: si doveva istituire la zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro. Ma l'appello è caduto… - dragonofdojima4 : RT @napam_51: ED I DOCUMENTI PIÙ IMPORTANTI ,RIMASTI SEGRETATI? QUESTO È IL REGIME CATTO-COMUNISTA MAFIOSO ,DEGLI IGNORANTI ,CORROTTI E DEV… -

