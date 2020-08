Stefano De Martino, per lui c’è un futuro in Rai al fianco di Mara Venier? (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembra essere rimasto “fuori” dai palinsesti e invece, dietro le quinte, si agitano per Stefano De Martino dei caldi scenari. Questo perché dopo la sua conduzione di Made in Sud, il ballerino potrebbe aspirare ad un gradino ancora più alto e grazie ad una “madrina” d’eccezione, particolarmente affezionata a lui. Nientemeno che la “zia” Mara Venier: la conduttrice Rai sembra stia movendo tutte le sue pedine pur di averlo con sé a Domenica In. Mara Venier alla caccia di Stefano De Martino Chiusa una porta, si apre il portone di Domenica In? Potrebbe essere questa l’ascesa di Stefano De Martino che sembrava inizialmente essere stato scartato da ... Leggi su thesocialpost

