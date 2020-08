“Nonna è caduta, chiama l’ambulanza”. 80enne chiede alla nipote di avvisare i soccorsi, ma dopo tre giorni confessa: “L’ho strangolata io” (Di venerdì 7 agosto 2020) “La nonna è caduta, chiama l’ambulanza”. Così un uomo di 80 anni ha chiesto alla nipote di telefonare al 112 per soccorrere la moglie 86enne, precipitata dalle scale a causa di un malore. dopo tre giorni di agonia la donna è morta, ma i medici non hanno creduto al suo racconto e hanno avvisato i carabinieri. Poi la svolta. Al termine di un lungo interrogatorio, il marito ha confessato di aver tentato di strangolarla e poi di per sperato che si riprendesse senza problemi. Ora è ai domiciliari con l’accusa di omicidio volontario. La vicenda è avvenuta il 4 agosto a Vimercate, in provincia di Monza. All’arrivo dei medici nella villetta dove viveva la coppia, l’80enne ha spiegato che ... Leggi su ilfattoquotidiano

LIDAMUGNAI : RT @fattoquotidiano: “Nonna è caduta, chiama l’ambulanza”. 80enne chiede alla nipote di avvisare i soccorsi, ma dopo tre giorni confessa: “… - fattoquotidiano : “Nonna è caduta, chiama l’ambulanza”. 80enne chiede alla nipote di avvisare i soccorsi, ma dopo tre giorni confessa… - morandell_alex : @16_opamp @pbecchi Mia nonna (88 anni) a marzo è caduta e si è rotta il femore, le si è alzata la febbre, le fanno… - gesezek : L'altra notte nonna è caduta. L'ho saputo il giorno dopo e c'è stato un preciso momento in cui ho pensato di aver p… - freaktellers : Un mese fa se n'è andato mio nonno; una settimana dopo mia mamma si è operata alla spalla perche ormai non riusciva… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nonna caduta Mara Venier torna a camminare Gossip News