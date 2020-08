Meteo d’Estate sotto la neve sulle coste della Siberia (Di venerdì 7 agosto 2020) La città portuale artica di Pevek è ubicata in una delle regioni più “inospitali” della Russia. La località si affaccia nel Mar Glaciale Artico, e per buona parte dell’anno il suo mare è gelato. Eppure, il Meteo di queste zone è così estremo che tra gli estremi invernali e quelli estivi possono esservi anche 80°C. Pevek nella veste che la ricopre per quasi 9 mesi all’anno. Credit foto wikimedia. D’inverno la temperatura può scendere a -50°C, per altro sotto lo sferzare di impressionanti venti polari. D’estate, alcune giornate possono essere persino calde, con valori estremi fin sino i 30°C. Ma c’è una curiosità, da queste parti, dove d’estate il sole non tramonta, può anche ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo d’Estate Sicilia: allerta meteo, 'previsti grandinate e forti raffiche di vento' Affaritaliani.it