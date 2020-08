Maria De Filippi dice di Stefano: “La sua normalità è combinare guai, questa volta non so come andrà a finire però sa farsi perdonare l’imperdonabile” (Di venerdì 7 agosto 2020) Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Gente” in occasione della quale ha parlato della fine della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, di quanto lei stia soffrendo anche per il carattere che ha e di quanto sia “birichino” Stefano De Martino. Le dichiarazioni che ha rilasciato Maria De Filippi Maria De Filippi prima ha parlato di quando nel 2012 Stefano De Martino e Emma erano concorrenti di “Amici” e avevano una storia d’amore, un giorno capì che c’era qualcosa che non andava più nella loro storia d’amore e dice: “La situazione era tragica ormai è lontana, ma al momento fu uno choc per tutti. ... Leggi su baritalianews

