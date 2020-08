Le prime pagine di oggi (Di venerdì 7 agosto 2020) I verbali del Comitato tecnico scientifico, il nuovo decreto con gli aiuti economici, e i numeri dei positivi al coronavirus Leggi su ilpost

DiMarzio : Buonanotte con la #rassegnastampa dei principali quotidiani sportivi in edicola domani - Avvenire_Nei : Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L'onda della potente deflagrazione h… - forumJuventus : Prime pagine sportive di oggi: Chi prende sul serio la distanza di 'solo un puntooo!' dopo averlo vinto a +7! ?? Ch… - passione_inter : ?? Rassegna Stampa - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì #7gosto - palella : RT @GCattaneo_: Ci sono prime pagine che raccontano con un certo coraggio il #futuro delle nostre città tra #innovazione #sostenibilità #T… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine Le prime pagine di oggi Il Post Pandemia sociale /11. Ad Ancona tra i poveri digitali, gli studenti rimasti indietro

Il centro storico di Ancona presenta una scia inquietante di serrande chiuse. Negozianti che hanno deciso di non riaprire, perché «non ce la facciamo» o «adesso non ne vale la pena»; altri che hanno r ...

Le prime pagine di oggi

Ci sono notizie diverse in apertura sulle prime pagine di oggi: la diffusione dei verbali di alcune riunioni del Comitato tecnico scientifico contenenti le indicazioni alla base delle decisioni del go ...

Il centro storico di Ancona presenta una scia inquietante di serrande chiuse. Negozianti che hanno deciso di non riaprire, perché «non ce la facciamo» o «adesso non ne vale la pena»; altri che hanno r ...Ci sono notizie diverse in apertura sulle prime pagine di oggi: la diffusione dei verbali di alcune riunioni del Comitato tecnico scientifico contenenti le indicazioni alla base delle decisioni del go ...