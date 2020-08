Kate Middleton triste per le rivelazioni nel libro di Meghan Markle e Harry (Di venerdì 7 agosto 2020) Il libro scritto da Meghan Markle è Harry non è ancora uscito, ma sta già causando grandi difficoltà alla Royal Family. In particolare a Kate Middleton che, secondo i tabloid inglesi sarebbe “triste e sconsolata”. Dopo l’addio dei Sussex alla Corona molte cose sono cambiate, in particolare gli equilibri all’interno della famiglia. I Cambridge hanno iniziato ad assumersi molte più responsabilità e si sono allontanati ulteriormente da Harry e Meghan. Mentre Kate e William continuano a seguire gli impegni dettati dall’agenda reale, la Markle e il secondogenito di Diana si stanno costruendo una nuova vita negli Stati Uniti. Decisi a ... Leggi su dilei

Il libro scritto da Meghan Markle è Harry non è ancora uscito, ma sta già causando grandi difficoltà alla Royal Family. In particolare a Kate Middleton che, secondo i tabloid inglesi sarebbe “triste e ...

La "fuga" estiva della Regina Elisabetta in campagna con il Balmoral Protocol a prova di covid

Per Kate Middleton e il principe William avrai pure avuto dei dubbi sui loro piani estivi (cominciati alle Isole Scilly), ma tra le ultime news sulla Regina Elisabetta c'è una certezza: lei l'estate l ...

Il libro scritto da Meghan Markle è Harry non è ancora uscito, ma sta già causando grandi difficoltà alla Royal Family. In particolare a Kate Middleton che, secondo i tabloid inglesi sarebbe "triste e ...