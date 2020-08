In Catalogna “è tutto sotto controllo” dice il Barcellona, ma i nuovi contagi sono 1181 in 24 ore (Di venerdì 7 agosto 2020) Per il governo spagnolo va tutto bene, tutto è sotto controllo e non c’è alcuna seconda ondata. Eppure, i contagi, in Spagna, continuano ad aumentare e i dati a peggiorare. Il numero maggiore di contagi si registra in Catalogna, Madrid e Aragona. Anche se nelle ultime ore è peggiorata la situazione anche in Navarra, Paesi Baschi, Castiglia e Leòn. Attualmente la Spagna è il secondo paese in Europa per numero di casi di Covid (309.855 le persone contagiate dall’inizio della pandemia e 28.500 decessi). In Catalogna, alla vigilia della partita di Champions tra Barcellona e Napoli al Camp Nou, la situazione peggiora. Nelle ultime 24 ore, la Catalogna ha registrato un totale di ... Leggi su ilnapolista

Piccoli passi in avanti, ma poche certezze. In breve, sono le ultime novità che riguardano Lorenzo Insigne e il suo infortunio. Il capitano anche oggi ha continuato a sottoporsi alle terapie del caso ...

Dove è possibile guardare Barcellona-Napoli?

Il match fra Barcellona e Napoli verrà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata ...

Piccoli passi in avanti, ma poche certezze. In breve, sono le ultime novità che riguardano Lorenzo Insigne e il suo infortunio. Il capitano anche oggi ha continuato a sottoporsi alle terapie del caso ...