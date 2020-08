"Il metro di distanza sull'aereo? Potrebbe diventare un lusso. I passeggeri sono disposti a pagare" (Di venerdì 7 agosto 2020) Il metro di distanza tra i sedili di un aereo Potrebbe diventare un lusso? A quanto pare, sì. Secondo un articolo pubblicato dal Guardian, i passeggeri sarebbero disposti a pagare per assicurarsi quella misura di sicurezza in più.La giornalista Nazia Parveen, salita su un volo Ryanair, ha riportato la sua esperienza e quella delle persone che la circondavano: accanto a lei sedeva uno sconosciuto, e la distanza non era rispettata. “Da mesi non ero così vicina a qualcuno fuori da casa mia”, scrive. Paura mista a delusione: sono stati questi i sentimenti provati anche dagli altri passeggeri, i quali si sono rivolti al personale di bordo per ... Leggi su huffingtonpost

