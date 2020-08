Il memorial dei fan di Naya Rivera svela un lato non tossico dello “stan Twitter” (Di venerdì 7 agosto 2020) Si fanno chiamare Naya's Army e attorno all'hashtag #NayasFanmemorial hanno costruito un'esperienza commemorativa e benefica capace di far dimenticare la tossicità spesso associata al cosiddetto stan Twitter. Perché nel memorial organizzato alcuni giorni fa dai fan di Naya Rivera al lago Piru non c'è stata traccia della morbosità che contraddistingue i rapporti online fra alcuni gruppi di fan ossessivi e le loro celebrità di riferimento. Quel che si è visto il primo agosto è stato un raduno di adolescenti di oggi e di ieri, di Gleeks e Nayaholics, disposti a sfidare il caldo torrido della California e il picco di una pandemia – ma non il distanziamento sociale – per condividere il dolore di una perdita ... Leggi su optimagazine

