Il documento dei big M5S per rompere con Rousseau (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Messaggero scrive oggi che nel MoVimento 5 Stelle un gruppo di big vuole rompere con Davide Casaleggio e salutare il suo Rousseau: Ma la mossa che sta preparando il fronte di chi contesta il ruolo del figlio di Gianroberto e’ una pistola fumante sul tavolo. Riassumibile in questo concetto: «Lui minaccia di espellere parlamentari e vuole dettare la linea? E noi espelliamo ‘Rousseau’». Come? Con una mozione, un documento per modificare lo statuto. Un atto politico insomma. Sono stati avviati contatti con Beppe Grillo, il fondatore per il momento si sarebbe detto d’accordo sulla necessità di un cambio di passo ma sarà necessario un suo intervento diretto per evitare uno scontro all’armabianca. Grillo ... Leggi su nextquotidiano

Con una mozione, un documento per modificare lo statuto ... i depositari sono Di Maio e Casaleggio «ma costituzionalmente – avverte un senatore – il logo e' dei gruppi parlamentari». Al momento non ...

