Hong Kong e quell'empatia un po' snob e superficiale di un Occidente incornato nelle proprie contraddizioni (Di venerdì 7 agosto 2020) È ormai più di un anno che i media occidentali (e, a ruota, i relativi governi) esprimono indignazione per il modo in cui la Repubblica Popolare Cinese bistratta la Regione Speciale Amministrativa di Hong Kong ed i suoi sette milioni e passa di cittadini. Eppure, la lente attraverso la quale viene presentata nell'insieme la questione (che invariabilmente muove dallo studente manifestante malmenato e sanguinante che tra le lacrime si appella alla comunità internazionale affinché salvi la (...) - Tribuna Libera / Cina, Asia, Europa, Mondo, Politica, Politica estera, Hong Kong Leggi su feedproxy.google

sandrogozi : Ennesima violazione da Pechino dell'autonomia di #HongKong, dello Stato di diritto e della democrazia. Nonostante g… - petergomezblog : Spagna, più di 1100 contagi in 24 ore: mai così tanti dal 2 maggio. In Usa altri 1500 morti, allarme a Hong Kong - ItaliaViva : Non possiamo far finta di non vedere cosa succede in alcuni paesi con i quali abbiamo relazioni internazionali. Chi… - AleaCaptaEst : RT @lauranaka: L'azionario globale paga rabbia #Trump contro WeChat e TikTok: a #HongKong Tencent -7%. Ma sell investono tutto l'hi-tech:… - ansa_economia : Borsa: Asia chiude in calo con nuove tensioni Usa-Cina. Tokyo (-0,39%), Hong Kong (-1,7%), yen poco mosso su dollar… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, terrore in stazione: rapinano un uomo a colpi di machete - Video l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Tagliacozzo Festival: concerto al tramonto, ospite d’onore il violoncellista Nicolescu

Tagliacozzo. Il Festival di Tagliacozzo celebra i suoi leggendari tramonti con un concerto straordinario in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Santuario della Madonna dell’Oriente. Domani, ...

Come crollano i tassi reali

Quarta seduta positiva per Wall Street ieri ( sesta per il Nasdaq 100). Il principale driver di questa gamba rialzista sembra essere l’attesa per il varo del quarto round di stimolo fiscale, in gestaz ...

Tagliacozzo. Il Festival di Tagliacozzo celebra i suoi leggendari tramonti con un concerto straordinario in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Santuario della Madonna dell’Oriente. Domani, ...Quarta seduta positiva per Wall Street ieri ( sesta per il Nasdaq 100). Il principale driver di questa gamba rialzista sembra essere l’attesa per il varo del quarto round di stimolo fiscale, in gestaz ...