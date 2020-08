Formula 1 – Vettel sconsolato: “guasto al motore senza preavviso, ci vorranno giorni per capirne l’entità” (Di venerdì 7 agosto 2020) Un 14° posto nelle FP2 del Gp di Silverstone per Sebastian Vettel, ma soprattutto un guasto al motore che non fa dormire sogni tranquilli. Vistosa perdita d’olio, come vistosa è stata la reazione di Vettel dopo aver controllato la possibile entità del danno una volta sceso dalla monoposto. Vettel nel post FP2 ha dichiarato: “è stato un guasto abbastanza improvviso, dobbiamo capire di cosa si tratta. Probabilmente ci vorranno un paio di giorni perchè il motore dovrà essere rimandato in fabbrica e analizzato“.L'articolo Formula 1 – Vettel sconsolato: “guasto al motore senza preavviso, ci ... Leggi su sportfair

