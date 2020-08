Fase 3:Emiliano,più controlli movida e spiagge libere (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - BARI, 07 AGO - "I controlli ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi dove non c'è controllo specifico e noi non siamo ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Fase Emiliano Fase 3:Emiliano,più controlli movida e spiagge libere La Prealpina BARI - COVID19, IN PREFETTURA, CONFERENZA REGIONALE DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA

Il presidente Michele Emiliano questa mattina ha partecipato in Prefettura a Bari alla Conferenza regionale delle Autorità di pubblica sicurezza pugliesi sull’andamento dell’emergenza epidemiologica d ...

