F1 | accolto ricorso Renault | per Racing Point -15 punti e maxi multa

ROMA - La Federazione Internazionale dell'automobile, FIA, ha accolto il ricorso della Renault dopo il Gran Premio di Stiria di F1 e penalizzato di 15 punti la Racing Point nella classifica del ...

C'è il verdetto sul caso Racing Point. I commissari hanno deciso per una penalizzazione di 15 punti nella classifica costruttori e piloti e una multa di 400mila euro. Accolto quindi parzialmente il ri ...

Nessun obbligo di udienza video a causa del Covid

Il Tribunale federale (TF) ha annullato una decisione del Tribunale commerciale del cantone Zurigo presa in videoconferenza a causa del coronavirus. Questa procedura non può essere imposta se una part ...

