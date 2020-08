Elisabetta Gregoraci posa con un intimo da urlo (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci non perde un colpo e continua ad incantare. L’ex moglie di Flavio Briatore si mostra sui social con un completo intimo che pubblicizza per un’azienda e conquista subito l’approvazione dei suoi followers. A 40 anni la conduttrice di “Battiti Live” continua a fare strage di cuori. Visualizza questo post su Instagram buongiorno a voi ❣️ e grazie a @incantoofficial per questo completino stupendo! . . #incantoofficial #adv Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) in data: 5 Ago 2020 alle ore 3:25 PDT Leggi su sportface

