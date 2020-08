Cosa non torna nella storia dei verbali desecretati (Di venerdì 7 agosto 2020) Tanto tuonò che piovve. Sì, ma una di quelle pioggerelline estive che alla fine fanno salire l’afa più di prima. Così potrebbe sintetizzarsi la vicenda che ha portato alla desecretazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico che hanno fatto da base alle decisioni più controverse prese dal governo, e direttamente dal Presidente del Consiglio con i suoi decreti speciali (i famigerati Dpcm), nei giorni dell’emergenza del Coronavirus. Il fatto è che la desecretazione è solo parziale, interessando cinque soli verbali, fra l’altro dai contenuti per lo più già noti, e di ciccia ce ne è davvero poca. I primi commenti si sono focalizzati sul fatto che nel verbale del 7 marzo il Comitato suggerisse un lockdown totale solo per le regioni e le zone più colpite, ... Leggi su nicolaporro

CarloCalenda : E vi dico un’altra cosa liberali dei miei stivali: solo qualcuno che non è mai entrato in una fabbrica può sostener… - pisto_gol : C’è una frase, nell’intervista rilasciata da CR7 a FranceFootball, riportata oggi dalla @Gazzetta_it difficile da a… - GiovanniToti : Non ci resta che andare avanti per la strada dei tribunali: abbiamo chiesto accesso agli atti per sapere cosa non… - adelestancati : RT @ciombili: 'Sono stato, come Tiresia, prima una cosa e poi l’altra. Non avevo ancora compiuto sedici anni quando lasciai il mio corpo pe… - chmartema : @CarloCalenda @Azione_it OK, riluttante per altre ragioni già espresse, ma convinto; se si votasse domani non potre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Che cosa non va nei conti di Lufthansa Startmag Web magazine Bollettino PA: cos’è lo Iuv e quali sono i bollettini pagabili presso Poste Italiane

Lo Iuv è l’identificativo univoco di versamento che garantisce l’univocità del pagamento nonché l’associazione del medesimo al servizio erogato. Si ricorda, infatti, che ad ogni pagamento delle Pubbli ...

Mafia: Tribunale Palermo sequestra beni per mezzo milione di euro

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - Su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabini ...

Lo Iuv è l’identificativo univoco di versamento che garantisce l’univocità del pagamento nonché l’associazione del medesimo al servizio erogato. Si ricorda, infatti, che ad ogni pagamento delle Pubbli ...Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - Su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabini ...