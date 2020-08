Carlos Augusto, l’agente: “Monza? Vi dico in base a cosa sceglieremo il futuro” (Di venerdì 7 agosto 2020) Malgrado sembrasse un affare in dirittura d'arrivo, nelle ultime settimane si è notevolmente complicata la trattativa riguardante il trasferimento al Monza di Carlos Augusto, giovane difensore brasiliano in forza al Corinthians.LE PAROLE DELL'AGENTEcaption id="attachment 1003363" align="alignnone" width="594" Carlos Augusto (getty images)/captionParticolarmente significative in tal senso sono le parole dell'agente del calciatore, Rafael Bandino, che nelle dichiarazioni riportate da tuttomonza.it ha chiarito il futuro del suo assistito: "sceglieremo il club che offre il miglior progetto per la crescita di Carlos come professionista. Non possiamo scegliere un club per vanità. Carlos è un giocatore molto pratico e guarda alla ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Augusto Monza, l'agente di Carlos Augusto frena: "Sceglieremo il miglior progetto di crescita" TUTTO mercato WEB CALCIO, MONZA: ACQUISTATO CROATO MARIC, ARRIVA CON AEREO BERLUSCONI

E' arrivato all'ora di pranzo a Linate da Zagabria con un volo privato messo a disposizione dal presidente Silvio Berlusconi. Mirko Maric sarà un nuovo attaccante del Monza, acquistato per circa 4.5 m ...

Mirko Maric il bomber scelto per dare l'assalto al prossimo campionato di Serie B e puntare alla storica promozione in A, grande obiettivo del patron Silvio Berlusconi. Capocannoniere in Croazia, clas ...

