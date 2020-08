Carlo Conti “malattia” piuttosto comune, l’ha curato la moglie: «Ho spiazzato tutti» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 16 giugno del 2012 Carlo Conti ha sposato la costumista Francesca Vaccaro, che l’8 febbraio del 2014, l’ha reso padre del loro unico figlio: Matteo. I due si sono conosciuti nel lontano 2001 e undici anni dopo sono convolati a nozze. Un traguardo insperato, se vogliamo, per lei, dal momento che il noto conduttore soffriva di una “malattia” piuttosto comune: la “dongiovannite”. A raccontarlo lo stesso presentatore, qualche tempo fa, in un’interessante intervista a ‘La Nazione’. leggi anche l’articolo —> Loretta Goggi malattia: «La tiroide aveva smesso di funzionare, stavo morendo» Carlo Conti “malattia” piuttosto comune, l’ha ... Leggi su urbanpost

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti: quello che nessuno sapeva

Carlo Verdone ha commentato il cambio di proprietà in casa Roma con Dan Friedkin pronto a prendere le redini del club capitolino. Il popolare attore e regista tifosissimo dei giallorossi ha dichiarato ...

Carlo Conti è legato da anni a Francesca Vaccaro, la costumista con cui vive a Firenze, che nel 2014 ha dato alla luce il piccolo Matteo, unico figlio della coppia. Il conduttore di trasmissioni ...

Carlo Conti è legato da anni a Francesca Vaccaro, la costumista con cui vive a Firenze, che nel 2014 ha dato alla luce il piccolo Matteo, unico figlio della coppia. Il conduttore di trasmissioni ...