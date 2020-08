Belen e Stefano | Maria De Filippi | ‘Io dissi ad Emma di loro’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Tra Belen e Stefano è finita e sul loro rapporto parla la De Filippi. “Lui è capace di farsi perdonare tutto. Ai tempi io informai Emma di quella tresca”. La vicenda che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha un ‘testimone’ illustre. Si tratta di Maria De Feilippi, che nel corso di una intervista … L'articolo Belen e Stefano Maria De Filippi ‘Io dissi ad Emma di loro’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

IlContiAndrea : Una edizione di #Amici molto discussa Stefano De Martino 'se non fa pasticci non è lui' Bisciglia 'era un giocatore… - trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - clikservernet : Maurizio Costanzo: “Stefano De Martino? Maria De Filippi non aveva nulla da offrirgli”. E su Belen: “Non aspira a f… - Noovyis : (Maurizio Costanzo: “Stefano De Martino? Maria De Filippi non aveva nulla da offrirgli”. E su Belen: “Non aspira a… - IsaeChia : #MariaDeFilippi: “Questa volta non so come andrà a finire tra #BelenRodriguez e #StefanoDeMartino, durante il lockd… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Stefano Belen Rodriguez, futuro da poetessa. E la De Blanck "svela" il prossimo Gf Vip Liberoquotidiano.it Maria De Filippi: «Dissi io ad Emma di Stefano e Belen»

ROMA - Tra moglie e marito non mettere il dito: un vecchio adagio che vale per tutti ma non per Maria De Filippi. La conduttrice e ideatrice di Amici infatti ha raccontato al settimanale Gente di aver ...

Maria De Filippi: “Raccontai io ad Emma Marrone che Stefano l’aveva tradita con Belen”

Stefano De Martino tradì Emme Marrone con Belen Rodriguez. Questo scandalo amoroso accade 8 anni fa ed oggi Maria De Filippi ammette: “Fui io a dire tutto alla cantante”. Stefano De Martino tradì Emm ...

ROMA - Tra moglie e marito non mettere il dito: un vecchio adagio che vale per tutti ma non per Maria De Filippi. La conduttrice e ideatrice di Amici infatti ha raccontato al settimanale Gente di aver ...Stefano De Martino tradì Emme Marrone con Belen Rodriguez. Questo scandalo amoroso accade 8 anni fa ed oggi Maria De Filippi ammette: “Fui io a dire tutto alla cantante”. Stefano De Martino tradì Emm ...