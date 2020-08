Beautiful, Brooke va via? Il saluto commuovente a Ridge Forrester (Di venerdì 7 agosto 2020) Le ultime puntate ora in onda in America, vedono Brooke Logan in lacrime dinnanzi ad un Ridge in preda al panico. Per la coppia più longeva di Beautiful ci saranno altre incomprensioni, terzi incomodi e problemi relazionali; i quali li metteranno nuovamente l’uno contro l’altro. Ma qualcosa di inaspettato sta per succedere alla Forrester Creations perché sì, l’attrice Katherine Kelly Lang che dal 1987 interpreta Brooke Logan, uscirà di scena “per amor di Ridge”. Quest’ultimo, conteso tra la Logan e l’affascinante Shauna, avrà inaspettatamente dei dubbi sul quel sentimento che da anni lo lega alla madre di Hope. La notizia della partenza di Brooke Logan ha a dir poco perplesso il vastissimo ... Leggi su velvetgossip

antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni americane. Ridge scopre di avere due mogli con il ritorno di Shauna, Brooke reagisce malis… - signorbanca : @OsservaMy ahahahahaha meglio così .. credo abbia cambiato più uomini lei che Brooke in Beautiful ?????? - beautiful_outoc : Thomas e Brooke ripresi mezzi nudi in camerino prima della sfilata - beautiful_outoc : Thomas e Brooke si risvegliano sull’isola deserta dopo l’incidente aereo - Anna07942827 : @MFrancesconi2 @Barbara96087056 @paglialunga00 Donna di grande talento artistico e profondità morale. La versione f… -