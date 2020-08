Battibecco con Matteo Salvini in spiaggia, la vicesindaca di Proserpio sfiduciata dalla maggioranza. E lei si dimette da consigliera (Di venerdì 7 agosto 2020) Rivolge una critica a Matteo Salvini e in uno solo colpo perde il posto di vicesindaca, assessora alla cultura e consigliera comunale, costretta a dimettersi dalla sua stessa maggioranza che ha giudicato il suo comportamento “sconveniente”. È successo a Veronica Proserpio, 44 anni, ormai ex numero due dall’amministrazione di un piccolo borgo che si chiama come lei: Proserpio, 937 abitanti in provincia di Como. La vicenda comincia domenica 27 luglio sulle spiagge di Milano Marittima, dove il vicesindaco Pd si trova in vacanza. Camminando sul bagnasciuga incontra il capo della Lega e non resiste alla tentazione di andare a parlargli: “Mi sono avvicinata sorridente – spiega Proserpio a ... Leggi su ilfattoquotidiano

