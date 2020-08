Ascanio Celestini, di questo non si parla (Di sabato 8 agosto 2020) Aggiusta il ciuffo imbiancato, focalizza lo sguardo e non recita: «Dopo 20 anni, faccio ancora Radio Clandestina con le mie quattro lampadine…».Ascanio Celestini, 48 anni, dalla periferia di Casal Morena è entrato nell’occhio di bue dell’arte narrativa. Seduto sulla panchina del parco di villa Concina a Dolo, sta per replicare lo spettacolo sulla strage delle Fosse Ardeatine che la sera prima il meteo aveva spostato all’interno del Teatro Italia. Nella Riviera del Brenta, l’associazione Echidna (che in Veneto fino al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Narrastorie, il Festival del Racconto di strada ad Arcidosso

Un anno strano, un anno difficile questo 2020, un anno che però non è riuscito a fermare la voglia di fare e l’entusiasmo degli organizzatori del Festival toscano che, giunto alla quinta edizione, si ...

Un anno strano, un anno difficile questo 2020, un anno che però non è riuscito a fermare la voglia di fare e l'entusiasmo degli organizzatori del Festival toscano che, giunto alla quinta edizione, si ...