Vacanze in auto: le regole per un viaggio sicuro (Di giovedì 6 agosto 2020) Agosto è arrivato e per la maggior parte delle persone questo mese è sinonimo di ferie. Spento il computer e chiusa la porta dell’ufficio iniziano i preparativi per le Vacanze. Ma per una buona partenza non c’è solo da pensare a creme solari e valigie, piuttosto bisogna verificare le funzionalità dell’auto su cui si viaggerà. Un check up della propria vettura è sempre consigliato prima di un viaggio proprio per scongiurare malfunzionamenti che potrebbero diventare un pericolo durante le ore alla guida. L’importanza dell’impianto frenante Gomme, luci, motore. Queste sono alcune delle componenti dell’auto che più spesso si prendono in considerazione quando si parla di sicurezza. E assieme ad esse, ovviamente, il sistema dei ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze auto Auto, il 71% degli italiani la sceglie per le vacanze estive. La mobilità ai tempi del Covid: secondo posto aereo, terzo treno Corriere Adriatico Citroën Berlingo. Praticita', comfort e spazio per le vacanze

ESODO D’AGOSTO: PEDAGGI SCONTATI E BOLLINO VERDE SU A58-TEEM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2020 – Pedaggio scontato sì, code no: i vacanzieri che, da domani a domenica, intraprenderanno da A58-TEEM i viaggi verso le località scelte per le ferie comprend ...

ESODO D'AGOSTO: PEDAGGI SCONTATI E BOLLINO VERDE SU A58-TEEM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2020 – Pedaggio scontato sì, code no: i vacanzieri che, da domani a domenica, intraprenderanno da A58-TEEM i viaggi verso le località scelte per le ferie comprend ...