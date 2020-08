Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 14:10 (Di giovedì 6 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto Gabriella Luigi in studio sul dl di agosto i sindacati minacciano uno sciopero nel mese di settembre chiedendo il blocco dei licenziamenti fino a dicembre del 2020 per non rischiare uno scontro sociale Confindustria paventa Così però una pianificazione dell’economia oggi si attendono i dati dell’istat sulla produzione industriale ieri sera vertice fiume sul di di agosto che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri entro il fine settimana tra i nodi da sciogliere proprio blocco dei licenziamenti coronavirus resta l’obbligo della distanza di un metro nei luoghi chiusi ed eccezione degli aerei è una che richiama Ryanair sul rispetto delle norme il nuovo decreto in vigore fino al 15 ottobre non consente un lockdown Nazionale ... Leggi su romadailynews

