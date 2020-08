Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 08:10 (Di giovedì 6 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi studio vertice fiume per il decreto agosto che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri per il fine settimana tra i nodi da sciogliere la proroga del blocco e licenziamenti i sindacati chiedono lo stop a fino a dicembre 2006 salta si corre il rischio di uno scontro Social aberton e segretari di CGIL CISL e UIL che annunciano un’iniziativa per il 18 settembre che potrebbe trasformarsi in uno sciopero generale lo sciopero inutile Lavoriamo insieme per la ripresa risponde Confindustria sottolineando che lo stop dei licenziamenti pietrifica l’economia e di 135 morti e 5000 decine di dispersi e 300 mila sfollati il bilancio provvisorio della duplice esplosione di ritratto di ammonio avvenuta in un deposito a Beirut il governo libanese ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - fanpage : In Puglia la prima fabbrica pubblica di mascherine d’Italia: “Costeranno massimo 26 centesimi” - fanpage : Ospedali al collasso, mancano anche gli antibiotici #Libano #Beirut - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Negli Usa altri 1.260 morti in un giorno, Brasile a quota 200mila entro ottobre: ? Reco… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Mille telecamere e guerra a agli 'zozzoni' dei rifiuti. Altri 20 mila evasori Tari) è stato pub… -