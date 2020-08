Twitter: falla di sicurezza mette potenzialmente a rischio i messaggi diretti di alcuni utenti, ma un aggiornamento è già disponibile (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella giornata di ieri Twitter ha comunicato tramite un post sul proprio blog ufficiale di aver recentemente individuato una falla di sicurezza che, se sfruttata, “potrebbe consentire a un utente malintenzionato, tramite un’app dannosa installata sul dispositivo, di accedere ai dati privati di Twitter, come ad esempio i messaggi diretti, aggirando le autorizzazioni del sistema Android che proteggono da questi eventi”, come chiaramente spiegato nel post ufficiale. Prima di preoccuparsi eccessivamente però è bene fare chiarezza, continuando a seguire il comunicato ufficiale, perché i se sono diversi. Anzitutto, a quanto si apprende, il problema riguarderebbe unicamente l’app Twitter installata sulle versioni 8 e 9 di Android, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Anzitutto, a quanto si apprende, il problema riguarderebbe unicamente l’app Twitter installata sulle versioni 8 e 9 di Android, perché la falla di sicurezza è legata a una vulnerabilità specifica di ...

