“Torna, non ti succede niente”, dice il marito di Viviana Parisi. Ma la donna sarebbe fuggita proprio da lui (Di giovedì 6 agosto 2020) Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, lancia un appello affinché la donna torni a casa. Intanto, però, le ricerche della donna nel luogo dal quale si è allontanata non danno esiti positivi. Viviana sembra essere davvero sparita nel nulla. “Ciao Viviana, ascoltami bene. Torna a casa. Hai fatto solo un piccolo incidente. Non succede niente … L'articolo “Torna, non ti succede niente”, dice il marito di Viviana Parisi. Ma la donna sarebbe fuggita proprio da lui proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

teatrolafenice : ?? 'Dido and Æneas': il capolavoro di Purcell torna qui alla Fenice - giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - DiMarzio : #Atalanta, #Ilicic torna in Slovenia: non ci sarà con il #PSG. TI siamo vicini Josip ?? - kvittoriak : RT @chilhavistorai3: “Viviana torna a casa, non c’è nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente…”: Appello video pubblicato dal ma… - smilypapiking : RT @giuseppetp55: Torna ad aumentare il #Covid19 in Italia,ieri 384 infettati con 10 decessi,il doppio del giorno prima,e purtroppo sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : “Torna non Esplosione a Beirut, dal nitrato di ammonio al numero di vittime: cosa sappiamo e cosa non sappiamo Corriere della Sera