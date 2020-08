Tecnologie offshore: l’innovazione verde di Saipem (Di giovedì 6 agosto 2020) Saipem sta ridisegnando il proprio ruolo nel comparto energetico ampliando il portafoglio tecnologico green con soluzioni di ultima generazione, in linea con gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile Isole di fotovoltaico marino, aquiloni in grado di sfruttare i venti ad alta quota, fondazioni per turbine eoliche (fisse e galleggianti), robot subacquei e impianti per catturare energia da onde e correnti. C’è la migliore innovazione verde degli ultimi anni nel “mare tecnologico” di Saipem, la società che oggi si qualifica come un fornitore globale di servizi nel settore dell’energia e delle infrastrutture. Con l’avvio della transizione energetica, il gruppo ha rapidamente ampliato il suo portafoglio di soluzioni e servizi focalizzandosi sul gas e diversificandosi nelle rinnovabili, ... Leggi su newsagent

Madrid, 06 ago 14:00 - (Agenzia Nova) - Il mercato mondiale dell'energia eolica marina sta crescendo al ritmo del 24 per cento ogni anno dal 2013 e si prevede che si passerà dagli attuali 29 Gw ad olt ...

