Stop licenziamenti, vogliono il regime sovietico (Di giovedì 6 agosto 2020) 00:00 Il comitato tecnico scientifico dice che le Regioni sono senza regole. Via al distanziamento! 02:25 Decreto agosto, lo scontro governo sindacati sul blocco dei licenziamenti. Faranno fallire tutti! 04:45 Arriveranno altri bonus e Travaglio continua a tifare Conte. 06:50 1 grillino su 4 non versa i contributi come promesso. 07:30 Insulti della Pessina alla Meloni… che si dimette. E Michele Serra dà colpa ai social. 10:15 In arrivo il rimpasto di governo e spunta la Boschi. 11:00 La figuretta del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano sui “libici”. 12:10 Gian Micalessin racconta che a Beirut l’ipotesi incidente è la più accreditata. 12:40 Mediobanca blindata e Tim pure. 13:35 Il Corriere del Mezzogiorno racconta dell’incesto in Campania con Renzi che fa il garantista.L'articolo proviene da Nicola ... Leggi su nicolaporro

