Spiagge, Legambiente: “Sempre meno libere, troppe non balneabili” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – Trovare un posto libero e gratuito dove prendere il sole in spiaggia lungo le coste italiane nell’estate del Covid è sempre più difficile. A lanciare l’allarme nel nuovo rapporto Spiagge è Legambiente, che nei giorni scorsi ha denunciato l’aumento delle concessioni balneari, che ad oggi interessano oltre la metà delle spiagge italiane a cui si aggiunge un 8% di costa non balneabile perchè il mare è inquinato. Leggi su dire

