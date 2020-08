«Sono senegalese e sostengo Salvini». La storia di Momar irrita i radical chic (Di giovedì 6 agosto 2020) «Momar Ndiaye “Salvini” è senegalese, vive in Italia da 8 anni ed è un sostenitore della Lega, tanto che il suo nickname sul suo profilo Facebook ha come secondo cognome proprio Salvini. Momar è un venditore ambulante di Pescara, commercia in vestiti e scarpe. Il giovane senegalese a Radio Cusano Campus «Ho lavorato per diverse aziende poi ho deciso di mettermi in proprio, ho aperto la partita iva e Sono un regolare commerciante di abbigliamento e accessori», spiega Momar a Radio Cusano Campus. Momar racconta il perché abbia una grande ammirazione per il leader della Lega: «Salvini non è razzista, lotta per il bene di tutti, nessuno vuole i ... Leggi su secoloditalia

LegaSalvini : MOMAR NDIAYE: 'SONO SENEGALESE E APPOGGIO SALVINI. NON È RAZZISTA' - LauShot77 : RT @SecolodItalia1: «Sono senegalese e sostengo Salvini». La storia di Momar irrita i radical chic - SecolodItalia1 : «Sono senegalese e sostengo Salvini». La storia di Momar irrita i radical chic - AlabardaTS : “Ho lavorato per diverse aziende poi ho deciso di mettermi in proprio, ho aperto la partita iva e sono un regolare… - GianniTonelli : ?? SONO SENEGALESE E APPOGGIO SALVINI ?? Gli immigrati onesti sono suoi fratelli Daranno del razzista anche a Momar?? -

