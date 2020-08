Se stessi l'Altro e l'Autonomia (Di giovedì 6 agosto 2020) Ci vuole coraggio e un nuovo modo di pensare e agire per rendere la vita di coppia meravigliosa, allenandola all'Autonomia individuale e al rispetto dell'Altro. Testo L'Autonomia affettiva, informazioni scambiate, costante dialogo sincero e leale, reciproco rispetto e mutuo sostegno, comprensione e ascolto attivo, sono i fondamentali di un'intesa perfetta nella coppia, i punti cardine per mantenere e accrescere l'affiatamento e la ricchezza affettiva. Nel libro "Uniti e (...) - Tribuna Libera / Divorzio, Papa, Chiesa, Amore, Comunicazione, Matrimonio, Partecipazione, Psicologia, Unità, Tribunale, Separazione, Coppie Miste, Emozioni, Famiglia, Sentimenti, Papà, Unioni civili, No Home, Cuore, Collaborazione, Unione, Relazioni interpersonali Leggi su feedproxy.google

StrisciaIa : @Braga0191 @catlatorre Tra maschi? E le femmine? Sessisti sti gay eh ....pensano solo a loro stessi e ignorano volu… - texano61 : RT @Stefano_Pantano: I tifosi che impartivano lezioni di etica e non volevano che il #campionato ripartisse sono gli stessi che stasera tif… - machivepensa : @durzomarco_ lì pure solo cover trasparenti a prezzi folli, manco stessi comprando un altro telefono. ti ringrazio… - rullolulic : RT @Stefano_Pantano: I tifosi che impartivano lezioni di etica e non volevano che il #campionato ripartisse sono gli stessi che stasera tif… - VaiCorTANGO : RT @Stefano_Pantano: I tifosi che impartivano lezioni di etica e non volevano che il #campionato ripartisse sono gli stessi che stasera tif… -

Ultime Notizie dalla rete : stessi Altro Se stessi l’Altro e l’Autonomia AgoraVox Italia Castel del Monte di Andria, il luogo più misterioso della Puglia

La chiamano la “fortezza dei misteri” perché Castel del Monte di Andria sembra come apparso dal nulla, nelle campagne di Castel del Monte, vicino ad Andria, a circa 60 chilometri da Bari. Un edificio ...

Michele Morrone, il sex addicted di «365 giorni» ora è una star musicale

Ha iniziato a recitare grazie ad Harry Potter («avevo 11 anni quando, dopo aver visto il film, ho capito che volevo far parte anche io di quel mondo fantastico»). Oggi Michele Morrone, 30 anni a ottob ...

La chiamano la “fortezza dei misteri” perché Castel del Monte di Andria sembra come apparso dal nulla, nelle campagne di Castel del Monte, vicino ad Andria, a circa 60 chilometri da Bari. Un edificio ...Ha iniziato a recitare grazie ad Harry Potter («avevo 11 anni quando, dopo aver visto il film, ho capito che volevo far parte anche io di quel mondo fantastico»). Oggi Michele Morrone, 30 anni a ottob ...