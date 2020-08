Scuola, firmato protocollo per il rientro in sicurezza: su ingressi scaglionati decidono gli istituti. Dall’igienizzazione ai test – IL TESTO (Di giovedì 6 agosto 2020) Dalle modalità di ingresso e uscita alla fornitura di dispositivi di protezione ai docenti, dall’igienizzazione periodica degli spazi ai test sierologici (volontari per il personale e “periodici” per gli studenti), fino all‘help desk a cui rivolgersi per domande sull’applicazione delle misure. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali della Scuola hanno firmato giovedì mattina il protocollo per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico. Che prevede tra l’altro interventi per ridurre il sovraffollamento delle classi, tema caro sia alla ministra sia ai sindacati. Le linee guida lasciano comunque amplissima autonomia ai singoli istituti: per esempio ogni Scuola potrà ... Leggi su ilfattoquotidiano

