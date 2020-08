Scuola: domande per inserimento graduatorie supplenze sono quasi 770.000 (Di giovedì 6 agosto 2020) La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 23.59 del 6 agosto, la procedura è stata aperta lo scorso 22 luglio e quest'anno, per la prima volta, è stata interamente digitalizzata Leggi su firenzepost

FirenzePost : Scuola: domande per inserimento graduatorie supplenze sono quasi 770.000 - MianiAttilio : Dl Agosto, cosa c’è nella bozza- Scuola: '50mila posti in più fra docenti e Ata' - Bonus baby sitting, Inps: domand… - MarinaR8804 : RT @paolomaggioni: Fossero agli ex terroristi o ai ciclisti a fine Giro (c’è tutto su @RaiPlay) le domande di #SergioZavoli sono scuola di… - infoitinterno : Scuola, concorso ordinario: 500mila domande per 78mila posti, quasi 10mila partite dall'Umbria - _Lilith001_ : @felvpato Le tecniche a inizio video sono tecniche di rilassamento (le avevamo studiate a scuola) dove non ci si do… -