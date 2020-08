Scolari e la morte del padre di Cristiano Ronaldo: “Glielo dissi io. Ci fu grande commozione ma decise di giocare lo stesso” (Di giovedì 6 agosto 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Luiz Felipe Scolari ai microfoni de L'Equipe. Il tecnico brasiliano ha ripercorso alcuni momenti particolari della sua carriera, soprattutto di quando era alla guida della Nazionale portoghese. L'allenatore ha parlato di Cristiano Ronaldo del suo futuro ma anche di alcuni episodi inediti della vita privata del campione.Scolari: "Cristiano Ronaldo? Gli dissi io della morte di suo padre"caption id="attachment 1002667" align="alignnone" width="681" Scolari (getty images)/caption"Potrebbe diventare un grande allenatore, ma lo vedo ancora più in alto, magari come dirigente di un club prestigioso", ha esordito Scolari su ... Leggi su itasportpress

Il 28 marzo l'emergenza Covid teneva a casa (dati Unesco) il 90% degli scolari e studenti del mondo: 184 Paesi avevano chiuso le scuole, e restava a casa più di un miliardo e mezzo di bambini e ragazz ...

