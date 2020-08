Pensione 7 anni prima con isopensione, la domanda online (Di giovedì 6 agosto 2020) Con accordo tra datore di lavoro e lavoratore è possibile accedere alla Pensione 7 anni prima con l’isoPensione. Questa misura permette alle aziende che hanno almeno 15 dipendenti e abbiano sottoscritto un accordo sindacale, di concedere una assegno che accompagni i lavoratori fino alla maturazione dei requisiti della Pensione di vecchiaia (67 anni e un minimo di 20 anni di contributi). L’anticipo di prepensionamento massimo nel 2020 è di sette anni, per poi dal 1° gennaio 2021 ritornare a quattro anni. L’isoPensione è a carico totalmente del datore di lavoro e fa parte delle pensioni news. Pensione 7 anni prima: ... Leggi su notizieora

