Padre e figlio morti di overdose, i sospetti della moglie: "Una vendetta contro mio marito" (Di giovedì 6 agosto 2020) «Io non vorrei che dietro tutta questa storia ci fosse dell’altro»: è questo il sospetto che getta Sonia Bottazzi, moglie di Gerardo Ventrella e madre del giovane morto per sospetta overdose di hashish e cocaina. A La Stampa spiega meglio i suoi dubbi.«Gerardo, mio marito, era stato minacciato. Sa, aveva avuto una vita complicata. Ci ha detto che volevano fargliela pagare, che in giro c’era gente che gli voleva male . Ecco, per il momento questo è soltanto un sospetto, niente di più. Ma la storia non è andata così come l’hanno raccontata».La donna ha perso il figlio Samuele Ventrella, 25 anni, del quale continua a difendere la reputazione.«Mio figlio lavorava in fabbrica, a dei macchinari pesanti che richiedono ... Leggi su huffingtonpost

«Io non vorrei che dietro tutta questa storia ci fosse dell’altro»: è questo il sospetto che getta Sonia Bottazzi, moglie di Gerardo Ventrella e madre del giovane morto per sospetta overdose di hashis ...

La procura di Lucca ha aperto un’indagine con l’ipotesi di morte per conseguenza di altro reato, lo spaccio di droga, in seguito al decesso del 25enne piemontese Samuele Ventrella, avvenuto sabato not ...

