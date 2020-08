Open fiber: ampliato project financing sale a 4,1 mld (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 06 AGO - Open fiber ha definito con un pool di banche, BNP Paribas, SociétéGénérale e UniCredit, i termini per l'incremento dell'importo del project financing siglato nel 2018 per lo ... Leggi su corrieredellosport

princigallomich : Open Fiber,project financing sale a 4,1 mld a supporto piano industriale - fisco24_info : Open fiber: ampliato project financing sale a 4,1 mld: Definito aumento project financing - StartComNews : Più risorse per il piano di Open Fiber: il finanziamento sale a 4,1 miliardi - GiornaleLazio : OPEN FIBER, AMPLIATO IL PROJECT FINANCING A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE: ORA PARI AD OLTRE 4.1 MILIARDI DI… - Primaonline : Cresce la rete di Open Fiber e il finanziamento per il Piano Industriale salito a 4,1 miliardi di euro… -

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Open fiber ha definito con un pool di banche, BNP Paribas, SociétéGénérale e UniCredit, i termini per l'incremento dell'importo del project financing siglato nel 2018 per lo sv ...ROMA, 6 agosto (Reuters) - Open Fiber ha definito con un pool di banche internazionali e italiane che comprende Bnp Paribas, SocGen e UniCredit i termini per l’incremento dell’importo del project fina ...