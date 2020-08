“Ne è terrorizzato!”. Maria De Filippi non nasconde la grande paura di Maurizio Costanzo (Di giovedì 6 agosto 2020) Maria De Filippi la queen incontrastata del piccolo schermo italiano. Donna acculturata e di sani valori, amatissima dal pubblico e dalla Mediaset, che le ha affidato la maggior parte dei suoi show di punta. La conduttrice è anche moglie di Maurizio Costanzo, altro pezzo grosso dello spettacolo, fierissima di lui, ha da sempre dichiarato di essere stata assuefatta da tutti i suoi preziosi insegnamenti da veterano. Una storia d’amore molto forte la loro, zeppa di valori e di sani principi. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sposati dal 1995, sono una di quelle coppie che non hanno risentito di alcuna crisi, o comunque, se ne hanno affrontate, non sono mai venute a galla foraggiando il gossip. Complici nella vita come nel lavoro. Tanto ... Leggi su caffeinamagazine

msergiowall : RT @MikiNaxos: @pbecchi Io non sono né terrorizzato ne’ mi sento sottomesso a qualsivoglia dittatura emergenziale. Forse è lei che sta stru… - JackDeca88 : @pbecchi Io non mi sento nè sottomesso, nè terrorizzato. Al contrario mi sento più tranquillo visto che viene estes… - MikiNaxos : @pbecchi Io non sono né terrorizzato ne’ mi sento sottomesso a qualsivoglia dittatura emergenziale. Forse è lei che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ne terrorizzato” Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera