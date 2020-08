Marquez, il secondo intervento necessario per un incidente domestico (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha fatto discutere la storia dell’incidente di Marc Marquez , tanto da diventare quasi un caso nel momento in cui si è reso necessario un secondo intervento e il pilota ha dichiarato chiusa la stagione fino a settembre. La Gazzetta dello Sport riporta che la causa della seconda operazione del pilota sarebbe Un incidente domestico, un po’ grottesco, ma dalle conseguenze molto serie. che ha causato il piegamento della placca inserita nell’arto dopo il primo intervento. A riportarlo il team manager della Honda Hrc, Albert Puig: “La placca si è rotta mentre Marc stava aprendo una finestra con il braccio destro, lunedì scorso a casa sua: probabilmente un eccesso di stress in quella zona ha causato tutto ... Leggi su ilnapolista

