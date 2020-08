Mantova, picchia l'ex fidanzata al bar: testimoni chiamano la polizia e lo fanno arrestare (Di giovedì 6 agosto 2020) Mantova, 6 agosto 2020 - Aveva aggredito e picchiato con spinte e schiaffi la sua ex fidanzata , 25enne, all'interno di un bar di Borgo Virgilio, a Mantova. Per questo oggi la polizia ha arrestato un ... Leggi su ilgiorno

Mantova, 6 agosto 2020 - Aveva aggredito e picchiato con spinte e schiaffi la sua ex fidanzata, 25enne, all'interno di un bar di Borgo Virgilio, a Mantova. Per questo oggi la polizia ha arrestato un 3 ...

L’uomo aveva aggredito una 25enne all’interno di un locale di Borgo Virgilio lo scorso 4 agosto. La polizia ha rintracciato l’assalitore mentre si trovava alla guida della propria auto e ubriaco. La v ...

