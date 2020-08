Mafia: Mattarella, 'contrasto con rinnovato impegno ricordando Costa e Cassarà' (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Fare memoria dell'esempio "di Gaetano Costa e Ninni Cassarà, "valorosi servitori dello Stato", per "rinnovare l'impegno per contrastare ogni forma di Mafia". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il 6 agosto del 1980, mentre passeggiava da solo nel centro di Palermo, Gaetano Costa -ricorda il Capo dello Stato- veniva ucciso a colpi di pistola da sicari mai identificati in uno spietato agguato di stampo mafioso. A distanza di cinque anni, il 6 agosto del 1985, il vicequestore Antonino Cassarà perdeva la vita in un sanguinoso attentato mafioso insieme all'agente della Polizia di Stato Roberto Antiochia, componente della sua scorta". "Procuratore capo a Palermo nel 1978, dopo un percorso professionale ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Fare memoria dell’esempio “di Gaetano Costa e Ninni Cassarà, “valorosi servitori dello Stato”, per “rinnovare l’impegno per contrastare ogni forma di mafia”. Lo sottolinea ...

Corleone, cinema e cultura nel ricordo di Piersanti Mattarella

CORLEONE – Una serata all’insegna del cinema sotto le stelle, della cultura e del ricordo. Palcoscenico dell’evento è stata la villa comunale di Corleone. Ieri sera è stato proiettato per la prima vol ...

