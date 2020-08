Lo smart working non sia strumento di diseguaglianza (Di giovedì 6 agosto 2020) La recente proroga, da parte del governo, dello stato di emergenza ha effetti anche sull’esercizio dello smart working. Non nel settore pubblico, nel quale era già stato disposto un rinvio della scadenza a fine anno, quanto nel privato: le aziende infatti potranno avvalersene in modo pressoché automatico fino al 15 ottobre, per ora termine dell’emergenza.Lo smart working è stato uno dei protagonisti del lockdown: ha consentito di non interrompere l’attività produttiva e lavorativa in molteplici settori, determinando un vero e proprio salto culturale. Si è affermata la consapevolezza che in molti casi lo smart working può proseguire anche oltre una logica emergenziale, e la mancanza di alternative ha costretto numerosi utenti ... Leggi su huffingtonpost

AlbertoBagnai : Interessante questo utente iscrittosi a febbraio solo per esaltare in modo emozionale e acritico i grandi benefici… - sole24ore : Al mare o in montagna, il 20% delle prenotazioni è per smart working - agorarai : 'Quello che abbiamo visto e vissuto ad oggi non è smart working ma un telelavoro male organizzato. Per fare davvero… - gbelviso : RT @agorarai: 'Per fare smart working bisognerebbe avere costruito la possibilità di poter farlo veramente. Nella PA nel 99% dei casi sono… - gbelviso : RT @agorarai: 'Quello che abbiamo visto e vissuto ad oggi non è smart working ma un telelavoro male organizzato. Per fare davvero smart wor… -

L’estate del post-Covid sta avanzando tra luci e ombre. Di sicuro c’è solo un dato: a luglio non c’è stato il pienone previsto. Tranne nei weekend quando le località di villeggiatura ai piedi delle Al ...

Per i frontalieri in smartworking

Era stato il segretario della Uil Frontalieri di Como, Roberto Cattaneo, a lanciare lo scorso 17 luglio su “La Provincia” un più che fondato grido d’allarme relativo alla doppia tassazione per lo smar ...

